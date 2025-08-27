Sorteggi di Europa League e Conference League: quando sono e cosa aspettarsi

HQ

Nell'ultima settimana di agosto si svolgeranno gli ultimi preparativi per le principali competizioni UEFA della prossima stagione. La Champions League festeggia il sorteggio giovedì 28 agosto, con tutte le squadre tranne quattro confermate in urna per la stagione 2025/26. Come di consueto, le ultime partite degli spareggi di Europa League e Conference League si svolgeranno giovedì, quindi il sorteggio avverrà venerdì 29 agosto alle 13:00 CEST e 12:00 BST.

Con il nuovo formato (fase di campionato con 36 squadre, che giocano otto partite ciascuna e mai con club dello stesso paese), anche il sorteggio è cambiato. Le palline saranno ancora utilizzate al sorteggio della Champions League, ma solo per determinare i club della fascia 1: il resto sarà automatico.

Tuttavia, nei sorteggi di Europa League e Conference League (entrambi annunciati per la prima volta nello stesso livestream) non verrà utilizzato alcun pallone, ma sarà un sistema automatico. Quindi, in teoria, l'intera estrazione potrebbe finire in pochi secondi, ma la UEFA manterrà comunque la suspense per un po'.

In Europa League, le squadre confermate sono Aston Villa, Bologna, Celta, Friburgo, GNK Dinamo, Eagles, Lille, Lione, Nottingham Forest, Porto, Betis, Roma e Stoccarda. Il resto sarà deciso dopo gli spareggi.

Quindi, venerdì 29 agosto, alle 13:00 CEST e alle 12:00 BST, la UEFA trasmetterà il sorteggio sui propri canali YouTube e social media. Tuttavia, la maggior parte delle squadre deve ancora qualificarsi attraverso gli spareggi, che terminano oggi e domani, giovedì...