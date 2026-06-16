Soulja Boy condivide nuovi dettagli sulla Rapper University e su come candidarsi

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Recentemente, il rapper Soulja Boy ha deciso, nel tentativo di competere con lo streamer KaiCenat e la sua Streamer University, di creare una Rapper University, con un campus dove le future star possono riunirsi e imparare dall'uomo stesso come diventare un'icona dell'hip-hop.

Sulla base di ciò, ora è stato lanciato un sito ufficiale per Rapper University, che offre nuove informazioni e dettagli su come un candidato si iscrive all'iniziativa. Per prima cosa, i fan dovranno creare un video YouTube di un minuto che spieghi perché sarebbero adatti al programma. Coloro che saranno selezionati saranno iscritti e avranno accesso a "sviluppo artisti", oltre a recensioni live delle loro esibizioni attraverso l'azione in diretta e opportunità di partecipare a sfide virali.

Il sito web indica persino che Rapper U cerca ruoli da insegnante e mentore, il che significa che se hai esperienza come ingegnere, produttore, manager, promoter, potresti avere la possibilità di far parte del corpo docente.

Oltre a questo, il sito offre anche un bizzarro browser game dove i fan possono esplorare un mondo 3D (se così si può chiamare...), creare il proprio personaggio, interagire con altri giocatori e anche "collezionare bar" e "creare hype".

Se ti va di candidarti, puoi farlo qui.