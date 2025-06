Spagna e Inghilterra si contendono domani le semifinali della Women's Nations League: tutti i dettagli

HQ

La Women's Nations League termina questa settimana la sua fase a gironi, e le cose sono roventi in alcuni gironi, in particolare nel Gruppo C, con le campionesse in carica di Spagna e Inghilterra. Durante il fine settimana, entrambe le nazioni hanno battuto i loro rivali: la Spagna ha vinto il Belgio 5-1 e l'Inghilterra ha vinto il Portogallo 6-0. Chiaramente sono su un altro livello, ma solo uno può qualificarsi per le semifinali (che si svolgeranno a novembre 2025).

I tempi stanno cambiando definitivamente. La Nations League, una competizione creata dalla UEFA per sostituire le solite amichevoli nelle pause internazionali senza qualificazioni alla Coppa del Mondo o alla Coppa degli Europei, è stata inizialmente respinta e ridicolizzata. Ma con partite come questa, una rivincita della Coppa del Mondo 2023 e con in palio un biglietto per una semifinale, è difficile non emozionarsi.

Per queste due nazioni, tutto sarà deciso il Martedì 3 giugno, alle 18:00 BST, 19:00 CEST. L'Inghilterra ha vinto la sua ultima partita, nel febbraio 2025, ma questa partita si svolge in Spagna (in particolare, allo stadio RCDE, la prima volta che la squadra spagnola femminile gioca in Catalogna in quasi 30 anni).

Si prevede un'affluenza di pubblico enorme: la Spagna, con 12 punti, si accontenterebbe di un pareggio, mentre l'Inghilterra ha 10 punti. Ma una sconfitta permetterebbe alla squadra inglese di qualificarsi per le semifinali, oltre a vendicarsi della Coppa del Mondo 2023... anche prima dell'inizio del Campionato Femminile UEFA a luglio.