Spalleti, a proposito del contratto di otto mesi: "Se fossi stato la Juventus avrei fatto lo stesso"

Dopo una serie abissale di risultati in tutte le competizioni, la Juventus ha esonerato l'allenatore Igor Tudor e ha nominato come successore Luciano Spalleti, che è stato allenatore della nazionale italiana fino allo scorso giugno, quando è stato licenziato. E Spalleti, un veterano con più di 30 anni da allenatore, ha avuto un contratto sorprendentemente breve: otto mesi, il che significa solo una stagione.

Naturalmente gli è stato chiesto dell'insolito contratto, in quanto si potrebbe pensare che dimostri che la società non ha molta fiducia in lui, così Spalleti ha risposto: "Non ho problemi ad accettare un contratto di otto mesi. Se fossi stato la Juventus avrei fatto lo stesso.

Come ho detto ai giocatori, spero di rientrare nella corsa allo Scudetto. Le ambizioni devono essere al massimo. Mancano ancora 29 partite e ne ho viste di tutti nei miei trent'anni di carriera", ha detto Spalleti (via La Gazzetta Dello Sport).

Spalleti è il terzo allenatore della Juventus in un anno e mezzo (dopo Tudor, anche Thiago Motta è durato meno di un anno). "Nessuno ha la bacchetta magica, il campo determinerà il mio futuro. Non ho bisogno di avere la certezza di un contratto scritto per il futuro. La situazione è semplice e onesta, ma se ho accettato è perché vedo delle potenzialità significative".

La missione di Spalletti ora è quella di qualificarsi almeno per la Champions League (non ha ancora vinto una partita della fase di campionato) e riprendersi in Serie A per assicurarsi un piazzamento nei posti europei (le prime sei). Attualmente, sono settimi in classifica.