Spider-Man: Brand New Day è già un incassio da 1 miliardo di dollari al botteghino

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Dopo l'incredibile weekend di apertura in cui Spider-Man: Brand New Day quasi divenne un incasso da miliardi di dollari al botteghino nei primi giorni nelle sale, la grande domanda era quanto sarebbero state solide le dinamiche per il film e come avrebbe continuato a generare ricavi dopo la sua mega arrivata.

Già, tra il botteghino di lunedì e martedì, è chiaro che le gambe sono piuttosto solide, dato che sono stati incassati altri 120 milioni di dollari in entrambi i giorni, secondo Box Office Mojo, il che significa che Spider-Man: Brand New Day è già un film da 1 miliardo di dollari, rendendolo il quarto incassato da 1 miliardo di dollari nelle sale nel 2026 finora. Niente male per il botteghino post-pandemico.

Al momento, Brand New Day è a 18 milioni di dollari dal superare Toy Story 5 e diventare il film con il maggior incasso del 2026 finora, un risultato che probabilmente supererà entro la fine della giornata. Dopo questo, con il secondo weekend all'orizzonte, dovremo vedere quanto potrà ottenere il film, dato che ora mancano meno di 900 milioni di dollari dal vedere Spider-Man: No Way Home e diventare il film di Spider-Man con il maggior incasso di tutti i tempi.

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