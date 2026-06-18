Spider-Man: Brand New Day nuova tuta arriverà a Marvel's Spider-Man 2 a luglio

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Probabilmente hai visto l'ultimo trailer di Spider-Man: Brand New Day, che è stato condiviso con il mondo ieri sera. Tra i tanti diversi teaser della trama del film, che debutterà il 31 luglio, una delle parti chiave del nuovo look del film ruotava attorno al nuovo costume di Spider-Man di Peter Parker. È un completo rosso e blu, simile a quello mostrato alla fine di No Way Home, e dato che è un look fresco per il lanciaragnatele, sarai contento di sapere che presto il costume arriverà su Marvel's Spider-Man 2.

Un aggiornamento gratuito per il titolo di Insomniac è in programma per il 28 luglio sia su PS5 che su PC, in cui il nuovo completo rosso e blu sarà aggiunto al gioco come cosmetico ufficiale che potrai indossare mentre dondoli per le strade di Manhattan e nei quartieri vicini di New York City.

Scopri come apparirà la tuta in gioco qui sotto, prima del suo arrivo tra circa cinque settimane.