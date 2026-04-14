Spider-Man: Brand New Day riceve due nuovi poster stupendi

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Il 2026 si sta profilando come un anno fantastico per gli spettatori, con ogni tipo di grande film che sta arrivando. Il film Super Mario Galaxy è già stato lanciato, e il resto dell'anno porterà una marea di altri blockbuster, tra cui Avengers: Doomsday e Dune: Part Three a dicembre, e anche Spider-Man: Brand New Day in estate.

Parlando di questo secondo film, Sony e Marvel Studios hanno ora condiviso due nuovi poster per il prossimo film dell'Universo Cinematografico Marvel, che vede Peter Parker di Tom Holland affrontare ogni sorta di nuovi problemi.

Anche se potete vedere i nuovi poster qui sotto, è stata rivelata anche la sinossi ufficiale del film, che potete vedere integralmente qui sotto.

"Dopo il successo globale da record di Spider-Man: No Way Home, Spider-Man: Brand New Day segna un capitolo completamente nuovo per Peter Parker e Spider-Man. Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive completamente da solo, avendosi volontariamente cancellato dalle vite e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato completamente a proteggere la sua città — un Spider-Man a tempo pieno — ma man mano che le richieste su di lui si intensificano, la pressione innesca una sorprendente evoluzione fisica che minaccia la sua esistenza, anche se un nuovo e strano schema di crimini dà origine a una delle minacce più potenti che abbia mai affrontato."

Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio e il trailer del film è arrivato di recente, infrangendo ogni sorta di record.