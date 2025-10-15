Splinter Cell: Deathwatch rinnovato per una seconda stagione
Fisher e i suoi amici sono confermati per tornare in un'avventura di spionaggio più grande e ancora più tentacolare.
Ora è stato confermato che Fisher e i suoi amici torneranno per una seconda stagione di gloriosa azione di spionaggio. Sì, Splinter Cell: Deathwatch è destinato a continuare, pochi giorni dopo la premiere, suggerendo molta fiducia da parte di Netflix e dei produttori. L'annuncio è arrivato oggi, quando lo showrunner Derek Kolstad ha rivelato che la produzione di una seconda stagione è già in corso. Promettendo una portata più ampia e un'azione ancora più intelligente e frenetica.
Kolstad ha detto:
"Abbiamo una seconda stagione in arrivo. Non abbiamo ancora una data di uscita. Ed essendo nuovo nel mondo dell'animazione, so quanto tempo ci vuole. Ma siamo completamente in pre-produzione e tutti sono super entusiasti di dove andremo dopo".
Splinter Cell: Deathwatch è attualmente in streaming su Netflix e se non avete ancora letto la nostra recensione, potete trovarla qui.