Splinter Cell: Deathwatch rinnovato per una seconda stagione

HQ

Ora è stato confermato che Fisher e i suoi amici torneranno per una seconda stagione di gloriosa azione di spionaggio. Sì, Splinter Cell: Deathwatch è destinato a continuare, pochi giorni dopo la premiere, suggerendo molta fiducia da parte di Netflix e dei produttori. L'annuncio è arrivato oggi, quando lo showrunner Derek Kolstad ha rivelato che la produzione di una seconda stagione è già in corso. Promettendo una portata più ampia e un'azione ancora più intelligente e frenetica.

Kolstad ha detto:

"Abbiamo una seconda stagione in arrivo. Non abbiamo ancora una data di uscita. Ed essendo nuovo nel mondo dell'animazione, so quanto tempo ci vuole. Ma siamo completamente in pre-produzione e tutti sono super entusiasti di dove andremo dopo".

Splinter Cell: Deathwatch è attualmente in streaming su Netflix e se non avete ancora letto la nostra recensione, potete trovarla qui.