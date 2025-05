Square Enix placa le preoccupazioni dei fan condividendo un mucchio di immagini Kingdom Hearts IV

HQ

Square Enix sta ancora lavorando su Kingdom Hearts IV. Il gioco è in fase di sviluppo da molto, molto tempo e questo ha portato un gruppo di persone ad essere piuttosto preoccupate per il gioco, soprattutto dopo la cancellazione di Kingdom Hearts Missing Link ieri. Ma non dovremmo preoccuparci, perché Square Enix ha effettivamente immagini reali del quarto capitolo principale della serie da mostrare.

Come condiviso sui social media, Square Enix ha pubblicato un album di immagini che mostrano sguardi sul gameplay, Sora, Mickey Mouse e altro ancora. Le immagini sono inoltre accompagnate da un testo di follow-up che spiega quanto segue:

"Al momento stiamo lavorando sodo su Kingdom Hearts IV e continueremo a riversarci nello sviluppo del gioco. Ci impegniamo a rendere questa esperienza all'altezza delle tue aspettative!

"Abbiamo visto quanto siete emozionati e vi siamo davvero grati dal profondo del cuore. Siamo altrettanto entusiasti e non vediamo l'ora di condividere di più su Kingdom Hearts IV quando sarà il momento giusto. Fino ad allora, apprezziamo la vostra pazienza".

Quindi, anche se è improbabile che Kingdom Hearts IV venga lanciato a breve, il gioco è ancora in forno e viene perfezionato prima del suo eventuale arrivo.