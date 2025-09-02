Square Enix svela il nuovo segreto di Materia Blade in Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

HQ

Dal momento che Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles è una versione migliorata del gioco di strategia a turni del 1997, molti dei segreti originali non sono quasi più segreti. Sebbene questo gioco aggiornato sarà molto autentico rispetto all'originale, come abbiamo recentemente accennato nella nostra anteprima, presenterà alcune modifiche, tra cui uno dei più grandi segreti e uova di Pasqua.

Durante la Gamescom, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con i co-registi Ayako Yokoyama e Kazutoyo Maehiro, con quest'ultimo che ci ha stuzzicato un po' su cosa dovremmo aspettarci dal crossover Final Fantasy VII.

Per chi non lo conoscesse, nel gioco originale, era possibile reclutare Cloud come personaggio giocabile, ma era limitato e non era in grado di usare alcune abilità a causa della mancanza di un'arma mitica nota come Materia Blade. Quell'oggetto era ottenibile raggiungendo la cima di una montagna, ma in The Ivalice Chronicles ci sarà una piccola modifica, poiché Cloud sarà reclutabile con il Materia Blade in suo possesso. Quindi cosa ci sarà al posto della famosa lama in cima a Mount Bervenia ?

Maehiro ci ha stuzzicato con quanto segue: "Quindi i nostri fan dell'originale potrebbero già avere familiarità con questo, ma Cloud di Final Fantasy VII può unirsi al tuo gruppo come personaggio giocabile. E nella versione originale c'era una certa spada e se volevi usare le sue abilità specifiche dovevi ottenere questa spada. La buona notizia è che avrà quella spada a disposizione, la spada avrà con sé quando si unirà al tuo gruppo. Quindi vorrei che tutti andassero a esplorare il luogo in cui si trovava quella spada e scoprissero cosa c'era".

Inutile dire che sembra che ci saranno molti segreti aggiuntivi da scoprire quando Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles farà il suo arrivo il 30 settembre su PC, PlayStation, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2. Dai un'occhiata all'intervista completa con Maehiro e Yokoyama qui sotto.