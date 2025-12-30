Square Enix vuole le vostre opinioni su Final Fantasy

HQ

Sappiamo che molti di voi hanno opinioni su come Square Enix ha gestito la serie Final Fantasy nell'ultimo decennio, con le uscite sempre più scarse e il classico sistema di gioco a turni sostituito da un maggiore focus sull'azione.

Forse è il successo dei giochi HD 2D di Square Enix, così come di titoli come Clair Obscur: Expedition 33, che li ha spinti a condurre un ampio sondaggio chiedendo ai fan quali giochi di Final Fantasy preferiscano e come vedono il futuro della serie. Se vuoi partecipare e condividere le tue impressioni su Final Fantasy, puoi visitare questo link (tramite Siliconera) e hai tempo fino al 9 gennaio per farlo.

Il prossimo gioco della serie Final Fantasy sarà il lancio di Final Fantasy VII: Remake Intergrade per Switch 2 e Xbox Series S/X il 22 gennaio. Vorremmo ricordarvi che attualmente è disponibile una demo per entrambi i formati, e che chiunque ci giocherà riceverà un piccolo bonus nel gioco finito. Inoltre, potrai conservare il tuo file di salvataggio.