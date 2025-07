Squid Game: la stagione 3 è già uno dei più grandi spettacoli di Netflix di tutti i tempi

HQ

Considerando il fatto che Squid Game è la serie di maggior successo di Netflix, in cima alle classifiche sia inglesi che non inglesi con 265 milioni di visualizzazioni, abbastanza per battere Wednesday a circa 252 milioni, probabilmente non è una grande sorpresa che anche la stagione 3 dello show coreano stia andando bene.

In effetti, i dati delle classifiche di Netflix mostrano che Squid Game: La stagione 3 è già una delle serie di maggior successo di tutti i tempi dello streamer. Allo stato attuale, ha generato 60,1 milioni di visualizzazioni e 368 milioni di ore di visione, il che è sufficiente per vedere lo show diventare il nono più grande progetto non inglese di tutti i tempi, e circa 40 milioni di visualizzazioni per piazzarsi al terzo posto, dietro la stagione 1 e la stagione 2 dello show.

Per quanto riguarda il modo in cui questo si abbina alle serie in generale, se riesce a superare i 100 milioni, il che sembra probabile dato che ha generato 60 milioni di visualizzazioni in circa cinque giorni, sarebbe sufficiente per diventare l'ottavo più grande show inglese di tutti i tempi oltre alla terza più grande serie non inglese, dimostrando ancora una volta che il pubblico ama i brutali game show coreani.

Se non l'hai già fatto, dai un'occhiata alla nostra recensione di Squid Game: Stagione 3.