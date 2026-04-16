Starfield sembra che stia andando verso Switch 2

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È stato proprio la scorsa settimana che i possessori di PlayStation 5 hanno avuto la prima possibilità di partire verso le stelle del gioco di ruolo di Bethesda Starfield, originariamente rilasciato nel 2023 per PC e Xbox Series S/X. È arrivato insieme a un nuovo aggiornamento gratuito chiamato Free Lanes e all'espansione a pagamento Terran Armada (che abbiamo recensito).

Ma forse Bethesda ha altre versioni in lavorazione. In passato erano state giunti voci secondo cui il gioco sarebbe arrivato su Switch 2, ma lo sviluppo era stato molto impegnativo e la versione rischiava di essere cancellata. Ora, però, c'è un segnale piuttosto chiaro che qualcosa è davvero in corso e che i problemi sembrano essere stati risolti.

L'equivalente taiwanese di PEGI ha, infatti, un Starfield per la Switch 2 con classificazione per l'età. Questa non è una conferma ufficiale di per sé, ma quasi sempre significa che il gioco in questione è effettivamente in arrivo.

Considerando che Bethesda ha rilasciato un aggiornamento per Xbox Series S un anno dopo il lancio di Starfield che ha permesso all'RPG di girare a 60 fotogrammi al secondo, dovrebbe essere possibile ottimizzare la versione Switch 2, che spesso è considerata abbastanza vicina al budget Xbox di Microsoft in termini di prestazioni.

Detto questo, tutto ciò che possiamo fare è incrociare le dita. Speriamo di scoprire presto di più, ma ovviamente potrebbe anche essere qualcosa che Microsoft vuole rimandare fino al Summer Game Fest o all'Xbox Games Showcase di inizio giugno.

Compreresti Starfield per la Switch 2?