Starmer afferma che il conflitto iraniano deve segnare un punto di svolta per la Gran Bretagna: "Una linea nella sabbia"

HQ

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che il conflitto iraniano dovrebbe rappresentare un punto di svolta decisivo per la Gran Bretagna, sollecitando uno spostamento verso una maggiore resilienza economica e forza militare.

Scrivendo su The Guardian, Starmer descrive la crisi come una "linea nella sabbia" dopo anni di instabilità, citando eventi come il crollo finanziario del 2008, la Brexit, la pandemia di COVID-19 e l'invasione russa dell'Ucraina. Sostiene che il Regno Unito deve ora adattarsi a un panorama globale "più volatile e pericoloso".

I commenti arrivano dopo che il presidente USA Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco nel conflitto iraniano durato sei settimane, anche se l'incertezza rimane sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, la via chiave per le forniture energetiche globali. L'aumento dei prezzi dei carburanti e la pressione inflazionistica si stanno già avvertendo in Gran Bretagna.

Starmer, che ha affrontato sfide politiche interne da quando è entrato in carica, ha anche segnalato una strategia più ampia focalizzata sulla resilienza nazionale, la sicurezza energetica e la difesa. La sua posizione è stata ampiamente sostenuta in patria, in particolare la decisione di non unirsi all'azione militare statunitense contro l'Iran.