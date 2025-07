Statistiche e fatti incredibili sulla vittoria dell'Inghilterra sulla Spagna agli Europei femminili UEFA

HQ

Finale drammatico per Women's Euro 2025, ai calci di rigore che è iniziato alla grande per la Spagna (l'inglese Beth Mead ha dovuto ripetere il suo tiro per aver toccato la palla con entrambi i piedi, e Cata Coll lo ha fermato la seconda volta) e si è concluso terribilmente sbagliato, con le stelle Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí e Salma Paralluelo che hanno mancato i loro tentativi.

Dopo 40 anni senza calci di rigore, l'edizione di quest'anno ha battuto il record con tre, con l'Inghilterra che è stata l'unica a vincerne più di uno.

Mentre la Spagna si è presentata con l'etichetta di favorita e ha vinto quasi tutte le statistiche individuali (22 tiri contro 8, 65% di possesso palla), l'Inghilterra ha mostrato un altro esempio di resilienza, come ha dimostrato in tutti gli Europei (vincendo tutte le partite dalla fase a eliminazione diretta con tempi supplementari o rigori) e Sarina Wiegman ha vinto il suo terzo titolo europeo consecutivo .

L'Inghilterra, tuttavia, avrebbe difficoltà a battere il record della Germania per sei europei di fila (otto in totale) tra il 1991 e il 2013.

L'unico premio di consolazione è che Aitana Bonmatí è stata nominata capocannoniere degli Europei e MVP della competizione, mentre il portiere dell'Inghilterra Hannah Hampton ha ricevuto il premio come miglior giocatrice della finale.

La finale Inghilterra-Spagna è stata assistita da 34.203 persone in un St. Jakob-Park di Basilea tutto esaurito, un record per UEFA Euro (anche se lontano dai 75.784 spettatori della Coppa del Mondo 2023 allo Stadium Australia di Sydney, con le stesse squadre con risultati opposti). È stato anche l'Euro femminile con un record di presenze: 657.291 biglietti venduti in Svizzera, rispetto ai 574.875 dell'Inghilterra 2022.

La Spagna avrà presto la possibilità di un altro titolo europeo con le semifinali della Nations League, a partire dall'ottobre 2025, con l'assenza dell'Inghilterra. Difenderanno il titolo di Coppa del Mondo nel 2027 in Brasile, mentre l'ospite del prossimo Euro nel 2029 è ancora indeciso.