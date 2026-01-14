Stellar Blade sviluppatore crede che l'IA sia necessaria per pareggiare il campo di gioco con i grandi sviluppatori

HQ

L'intelligenza artificiale e il suo utilizzo nel mondo dello sviluppo di videogiochi sono ancora un argomento molto dibattito, con alcuni che sostengono che non abbia alcun posto in essa, altri ne vedono i benefici, altri ancora la abbracciano completamente. Uno sviluppatore che ritiene utile la tecnologia è il coreano Shift Up, creatore di Stellar Blade, che in una recente intervista ha detto che è utile per aiutare lo studio a raggiungere l'inizio.

Come riportato da GameMeca (grazie, Automaton), Stellar Blade il regista Hyung-tae Kim ha espresso che l'IA aiuta lo studio a competere con i grandi titani AAA che hanno team di sviluppo e risorse che superano di gran lunga lo studio.

"Dedichiamo circa 150 persone a un singolo gioco, ma la Cina ne mette tra 1.000 e 2.000. Ci manca la capacità di competere, sia in termini di qualità che di volume di contenuti," spiega Kim.

Aggiunge inoltre che l'idea dell'IA nello sviluppo di videogiochi non è quella di sostituire i lavoratori umani, ma di permettere loro che "una sola persona possa svolgere il lavoro di 100 persone."

Qual è la tua posizione sull'uso dell'IA nello sviluppo di videogiochi? Pensi che entrerà in gioco nella produzione di Stellar Blade 2 ? Per maggiori informazioni su Shift Up, sono stati recentemente rivelati i bonus per i dipendenti del 2025 dello sviluppatore.