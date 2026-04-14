Stephen Curry, Luka Doncic e Jalen Brunson sono i giocatori NBA più popolari... Per vendite della Jersey

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Ora che la stagione regolare è finita, NBAStore.com ha pubblicato la consueta lista delle maglie e degli articoli più venduti, un buon termometro per misurare la popolarità delle squadre NBA e dei giocatori in condizioni uguali, prima che play-off e finali aumentino la visibilità di alcune squadre. E hanno scoperto che Stephen Curry dei Golden State Warriors e Luka Doncic dei Los Angeles Lakers sono i giocatori più popolari, almeno in base al numero di maglie vendute.

Curry è tornato in cima alla lista dopo essere stato spodestato da Doncic lo scorso anno, nella stagione in cui è stato ceduto dai Dallas Mavericks ai Lakers. Le prime cinque sono Jalen Brunson dei New York Knicks, Victor Wembanyama dei San Antonio Spurs e LeBron James dei Lakers.

Elenco dei giocatori che hanno venduto più maglie nella NBA

Questa è la top 15 di giocatori con il maggior numero di maglie vendute, di cui quattro hanno almeno 25 persone: Edwards, Maxey, Flagg e Cunningham.



Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Dončić (Los Angeles Lakers)

Jalen Brunson (New York Knicks)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Nikola Jokić (Denver Nuggets)

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Cooper Flagg (Dallas Mavericks)

Kevin Durant (Houston Rockets)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)



I play-in NBA si terranno questa settimana, a partire da oggi martedì in Nord America con Charlotte Hornets contro Miami Heat alle 13:30 CEST, 00:30 BST (di mercoledì) e Phoenix Suns contro Portland Trail Blazers alle 16:00 CEST, 15:00 CEST (di mercoledì). Puoi guardare ogni partita di play-in su Amazon Prime Video.