Stephen Curry, Luka Doncic e Jalen Brunson sono i giocatori NBA più popolari... Per vendite della Jersey
Elenco dei giocatori NBA che hanno venduto il maggior numero di maglie durante la stagione regolare 2025/26.
Ora che la stagione regolare è finita, NBAStore.com ha pubblicato la consueta lista delle maglie e degli articoli più venduti, un buon termometro per misurare la popolarità delle squadre NBA e dei giocatori in condizioni uguali, prima che play-off e finali aumentino la visibilità di alcune squadre. E hanno scoperto che Stephen Curry dei Golden State Warriors e Luka Doncic dei Los Angeles Lakers sono i giocatori più popolari, almeno in base al numero di maglie vendute.
Curry è tornato in cima alla lista dopo essere stato spodestato da Doncic lo scorso anno, nella stagione in cui è stato ceduto dai Dallas Mavericks ai Lakers. Le prime cinque sono Jalen Brunson dei New York Knicks, Victor Wembanyama dei San Antonio Spurs e LeBron James dei Lakers.
Elenco dei giocatori che hanno venduto più maglie nella NBA
Questa è la top 15 di giocatori con il maggior numero di maglie vendute, di cui quattro hanno almeno 25 persone: Edwards, Maxey, Flagg e Cunningham.
- Stephen Curry (Golden State Warriors)
- Luka Dončić (Los Angeles Lakers)
- Jalen Brunson (New York Knicks)
- Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
- LeBron James (Los Angeles Lakers)
- Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)
- Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
- Jayson Tatum (Boston Celtics)
- Nikola Jokić (Denver Nuggets)
- Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)
- Cooper Flagg (Dallas Mavericks)
- Kevin Durant (Houston Rockets)
- Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
- Cade Cunningham (Detroit Pistons)
- Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)
I play-in NBA si terranno questa settimana, a partire da oggi martedì in Nord America con Charlotte Hornets contro Miami Heat alle 13:30 CEST, 00:30 BST (di mercoledì) e Phoenix Suns contro Portland Trail Blazers alle 16:00 CEST, 15:00 CEST (di mercoledì). Puoi guardare ogni partita di play-in su Amazon Prime Video.