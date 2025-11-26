Stephen King risponde a X: "Silenzio, maialino"

HQ

Stephen King ha nuovamente preso di mira gli alleati più fedeli di Donald Trump, riciclando uno degli insulti del presidente in una battuta pungente sui social media.

L'acclamato autore, 78 anni, che condivide frequentemente post anti-MAGA con i suoi 6,8 milioni di follower X, ha preso di mira l'attivista di destra Laura Loomer dopo che ha amplificato il post di Trump in maiuscolo su Truth Social, definendo certi democratici "traditori" per aver esortato l'esercito a rifiutare ordini illegali.

Loomer aggiunse: "Quando verranno arrestati? È novembre e nessuno è stato arrestato per tradimento o sedizione. Il tempo sta per scadere." Stephen King ha risposto ripubblicando il messaggio di Loomer con la semplice didascalia: "Quiet, piggy."

La frase riecheggia un commento che Trump ha rivolto a un giornalista all'inizio di questo mese, quando gli è stato chiesto dei file di Jeffrey Epstein. Il presidente ha una lunga storia di insulti contro le donne, tra cui Alicia Machado e Rosie O'Donnell.

La dichiarazione, fatta durante le domande sulle email appena diffuse di Jeffrey Epstein, rivolte alla corrispondente della Casa Bianca di Bloomberg Catherine Lucey, circolava lentamente all'inizio ma nei giorni successivi ha guadagnato enorme successo online, diventando un argomento di tendenza.

King ha poi usato la stessa risposta "Quiet, piggy" più volte questa settimana, rispondendo ai post di diversi account che supportano MAGA. Naturalmente, se vuoi leggerli tutti, puoi dare un'occhiata ai post qui sotto.