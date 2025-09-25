Stiamo ammazzando il tempo in Hades II su GR Live di oggi Daremo un'occhiata al lancio della 1.0 e vedremo cosa è cambiato nel sequel roguelike di Supergiant.

HQ Hades II viene lanciato ufficialmente oggi e, per celebrare il passaggio del gioco dall'accesso anticipato al lancio 1.0, lo daremo un'occhiata più tardi su GR Live. Il sequel roguelike di Hades di Supergiant è rimasto in accesso anticipato per un anno, fornendo nuovi boss e contenuti, ma mantenendo la storia a porte chiuse. Non approfondiremo troppo gli spoiler del GR Live di oggi, ma mostreremo il gioco in tutto il suo splendore sulle nostre pagine YouTube, Twitch e Facebook alla solita ora delle 16:00 BST/17:00 CEST. Come sempre, puoi anche guardare sulla nostra homepage GR Live. Vale la pena notare che giocheremo a Hades II su PC, quindi non possiamo mostrare le prestazioni del gioco su Nintendo Switch 2, ma verrà lanciato anche su quella piattaforma più tardi oggi. Se vuoi saperne di più sui nostri pensieri approfonditi, dai un'occhiata alla nostra recensione completa qui. Morte a Chronos e a più tardi!