Stiamo suonando Clair Obscur: Expedition 33 su GR Live di oggi

Abbiamo già assistito a una moltitudine di giochi davvero impressionanti nel 2025, con Kingdom Come: Deliverance II e Monster Hunter: Wilds in testa al gruppo a febbraio con punteggi molto alti degli anni '80 su Metacritic. Di recente, questi due sono stati sconfitti e superati da una serie di altri incredibili progetti, che si tratti di Split Fiction, Blue Prince, o anche dell'acclamato Clair Obscur: Expedition 33 di Sandfall Interactive. Il gioco ha raggiunto un punteggio di 92 sulla piattaforma, rendendolo uno dei giochi con il punteggio più alto di tutti i tempi e un leader per il 2025 finora.

Anche se nella nostra recensione attestiamo anche la brillantezza di Clair Obscur, oggi metteremo alla prova il gioco saltando nell'ora di apertura del gioco come parte della nostra offerta GR Live. A partire dal solito orario delle 16:00 BST / 17:00 CEST, ospiterò e inizierò la mia avventura in questo straordinario gioco sulla homepage di GR Live.

Assicurati di passare per vedere perché dovresti anche dare un'occhiata a Clair Obscur da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X/S, anche tramite il tuo abbonamento Game Pass.