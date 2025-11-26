Gamereactor

Kirby Air Riders

Stiamo suonando Kirby Air Riders nel GR Live di oggi

Unisciti a noi mentre entriamo nell'ultima creazione di Masahiro Sakurai.

È il momento di un altro giro di GR Live e per l'offerta di oggi rivolgeremo la nostra attenzione all'esclusiva Nintendo first-party penultima dell'anno. Esatto, il tema della prossima diretta sarà Kirby Air Riders, l'ultima e insolita creazione del veterano Nintendo e cervelloSuper Smash Bros. Ultimate Masahiro Sakurai.

A partire dall'orario abituale 16:00 GMT/17:00 CET, ospiterò e giocherò per un'ora di Kirby Air Riders, tutto sulla homepage di GR Live. Non dimenticare di passare a vivere una parte del gameplay, che nella nostra recensione abbiamo descritto come un gusto acquisito che si trasforma in qualcosa di speciale quando tutto si realizza.

Kirby Air Riders Score

Kirby Air Riders

RECENSIONE. Scritto da Javier Escribano

Kirby Air Riders, l'ultima esclusiva Switch 2, è il primo gioco di Sakurai dai tempi di Super Smash Bros. Ultimate, ma è davvero valido?



