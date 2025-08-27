Stiamo suonando Shinobi: Art of Vengeance su GR Live di oggi

HQ

Anche se non è ancora ufficialmente uscito, Shinobi: Art of Vengeance è stato lanciato in quello che i ragazzi più cool chiamano "accesso avanzato", il che significa che è giocabile a patto che si acquisti un'edizione leggermente più costosa. Ciò significa anche che saremo in grado di dare un'occhiata al gioco oggi invece che venerdì 29 agosto su GR Live.

Shinobi: Art of Vengeance riporta l'IP Shinobi in grande stile. Dal team che ci ha portato Streets of Rage 4 abbiamo un nuovissimo gioco d'azione 2D con un aspetto unico disegnato a mano e un sacco di elementi platform per tenerci impegnati tra una scazzottata e l'altra.

Inizieremo il nostro streaming dal solito orario delle 16:00 BST/17:00 CEST, e potete unirvi a noi sulla homepage di GR Live o tramite i nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. Se vuoi leggere altre nostre riflessioni approfondite, dai un'occhiata alla nostra recensione completa di Shinobi: Art of Vengeance qui.