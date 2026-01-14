Stranger Things: La quinta stagione sale al sesto posto nella classifica all-time delle serie in inglese di Netflix
È subito dietro a Dahmer ed è entrata anche nella Top 10 generale.
La scorsa settimana, abbiamo riportato i primi dati completi di spettatori per l'ultima stagione di Stranger Things su Netflix, sottolineando che il formato tri-premiere e la grande attesa dietro lo show hanno portato a numeri forse inferiori alle aspettative. Per una serie importante che si conclude, soprattutto durante le vacanze, e offrisse tre opportunità di anteprima separate, il fatto che abbia raccolto poco più di 100 milioni di visualizzazioni sembrava piuttosto basso. Ma Stranger Things ha avuto un successo, e ha continuato a trovare successo.
Le ultime cifre aggiornate delle classifiche Netflix mostrano che Stranger Things: Stagione 5 è ora la sesta serie inglese più vista di sempre sulla streaming. Ha raggiunto 115 milioni di visualizzazioni, il che significa che ha superato Bridgerton e The Queen's Gambit, e molto presto supererà anche Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story e probabilmente anche Wednesday: Stagione 2, rispettivamente con 115,6 milioni e 119,3 milioni di visualizzazioni.
Allo stesso modo, questo aumento degli spettatori significa che Stranger Things: La stagione 5 è entrata nella classifica TV Top 10 totale, essendo la nona assoluta, dietro a cinque serie in inglese e tutte e tre le stagioni di Squid Game. A tal fine, la tabella generale è ora organizzata così.
Top 10 serie Netflix di tutti i tempi per visualizzazioni:
- Squid Game: Stagione 1 - 265,2 milioni
- Mercoledì: Stagione 1 - 252,1 milioni
- Squid Game: Stagione 2 - 192,6 milioni
- Squid Game: Stagione 3 - 145,8 milioni
- Adolescence: Stagione 1 - 142,6 milioni
- Stranger Things: Stagione 4 - 140,7 milioni
- Mercoledì: Stagione 2 - 119,3 milioni
- Dahmer: Monster: La storia di Jeffrey Dahmer - 115,6 milioni
- Stranger Things: Stagione 5 - 115,0 milioni
- Bridgerton: Stagione 1 - 113,3 milioni
Va detto ancora una volta che la sola durata dell'ultima stagione di Stranger Things significa che le ore di visione superano gran parte della lista, con un totale di 1.195.900.000 ore che supera tutte le serie sopra elencate tranne la prima e la seconda stagione di Squid Game, Stranger Things: Stagione 4 e Wednesday: Stagione 1. Questa lista è la seguente.
Top 5 serie Netflix di sempre per ore di visione:
- Partita del Calamaro: Stagione 1 - 2.205.200.000
- Stranger Things: Stagione 4 - 1.838.000.000
- Mercoledì: Stagione 1 - 1.718.800.000
- Squid Game: Stagione 2 - 1.380.100.000
- Stranger Things: Stagione 5 - 1.195.900.000
Quanto pensi che progredirà in queste liste Stranger Things: la stagione 5?