Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Stranger Things

Stranger Things tornare la prossima settimana per One Last Adventure

La popolare serie Netflix concluderà la sua storica serie con un documentario sulla realizzazione dell'ultimo giro di episodi.

HQ

Stranger Things è finita il primo giorno dell'anno, o forse...? Netflix ha rivelato di avere un'altra sorpresa per i fan della longeva serie, un nuovo progetto che debutterà già la prossima settimana e offrirà uno sguardo sulla realizzazione di quest'ultimo gruppo di episodi.

Conosciuto semplicemente come One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 Documentary, questo è uno sguardo a porte chiuse e a tutto accesso sulla mostra e su ciò che ha contribuito a creare la sua epica conclusione.

Include letture a tavola emotive, scorci di ciò che accade quando le telecamere non girano, richiami al passato e altro ancora. E tutto questo sarà presto disponibile per gli abbonati Netflix, dato che la data di anteprima del documentario è fissata per il 12 gennaio, con il trailer del progetto disponibile per essere ammirato qui sotto.

HQ

Se non hai ancora visto il finale di Stranger Things, e probabilmente dovresti farlo se hai intenzione di guardare questo documentario, puoi vedere la nostra recensione dell'ultimo episodio della serie qui.

Testi correlati

0
Stranger Things: Season 5 - Vol 2 (Netflix)Score

Stranger Things: Season 5 - Vol 2 (Netflix)
CONTENUTO SERIES. Scritto da Conny Andersson

Dopo poco più di un mese di attesa, è arrivato il prossimo Volume. Conny è rimasto sveglio un'altra notte a tardi per guardare la continuazione e poter offrire una recensione...



Caricamento del prossimo contenuto