Stranger Things tornare la prossima settimana per One Last Adventure

Stranger Things è finita il primo giorno dell'anno, o forse...? Netflix ha rivelato di avere un'altra sorpresa per i fan della longeva serie, un nuovo progetto che debutterà già la prossima settimana e offrirà uno sguardo sulla realizzazione di quest'ultimo gruppo di episodi.

Conosciuto semplicemente come One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 Documentary, questo è uno sguardo a porte chiuse e a tutto accesso sulla mostra e su ciò che ha contribuito a creare la sua epica conclusione.

Include letture a tavola emotive, scorci di ciò che accade quando le telecamere non girano, richiami al passato e altro ancora. E tutto questo sarà presto disponibile per gli abbonati Netflix, dato che la data di anteprima del documentario è fissata per il 12 gennaio, con il trailer del progetto disponibile per essere ammirato qui sotto.

Se non hai ancora visto il finale di Stranger Things, e probabilmente dovresti farlo se hai intenzione di guardare questo documentario, puoi vedere la nostra recensione dell'ultimo episodio della serie qui.