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Street Fighter 6

Street Fighter 6 i fan si sono agitati contro Capcom per una trama di cattivo gusto

Anche se l'ingresso di Alex è stato molto apprezzato dai fan, ha anche portato una sorpresa che è stata difficile da accettare.

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Il guerriero Street Fighter III Alex è stato recentemente aggiunto come nuovo personaggio giocabile in Street Fighter 6 ed è diventato rapidamente molto popolare. Ha anche portato con sé una storia per i fan, anche se si è rivelata contenere alcuni elementi difficili da digerire che hanno suscitato parecchie controversie (se siete davvero coinvolti nella storia di Alex in Street Fighter - considerate questo un avvertimento spoiler).

Alla fine della modalità arcade in Street Fighter 6, vediamo che Alex ha sposato Patricia e aspettano un figlio. Finora tutto bene, ma chiunque conosca la lore di Street Fighter sa, ovviamente, che Patricia è la sorella adottiva di Alex e anche sua cugina di secondo grado. In altre parole, sono collegati.

Alex conosce Patricia da quando era una bambina, e hanno sempre avuto un rapporto simile a quello di una sorella; suo padre, Tom, fu una figura paterna per Alex, che lo chiamò persino "papà". Questo, ovviamente, fece impazzire i fan, spingendo Capcom a rispondere in modo un po' insensibile e tipicamente giapponese. Come fa notare Kotaku, invece di cambiare il finale e scusarsi, Capcom ha scelto di riscrivere parte del passato di Alex.

Quello che non cambiarono, però, fu il fatto che Alex è ancora sposato e aspetta un figlio con un familiare; aggiungevano semplicemente nuovi dettagli su come lui e Patricia fossero stati separati per un po' durante l'adolescenza. Molti ora si chiedono come Capcom sia finita in questa situazione e come non riescano a vedere dove le cose siano andate storte.

L'utente X Shuckle ha spiegato la situazione al meglio tramite una striscia a fumetti su X, che potete vedere qui sotto.

Street Fighter 6
Alex e il suo cugino di secondo grado aspettano un bambino, e i fan non sono contenti.

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