Styx: Blades of Greed è stato posticipato a febbraio 2026

HQ

Se avevi ancora sperato che Styx: Blades of Greed sarebbe stato lanciato in quest'anno solare, nonostante siamo ormai a dicembre, è il momento di moderare le aspettative, dato che lo sviluppatore Cyanide Studio ha confermato che il gioco arriverà più tardi del previsto.

Come confermato in un post su Steam, si rivela che il titolo sarà ora lanciato il 19 febbraio 2026, con il tempo extra necessario per garantire che il gioco sia nelle migliori condizioni possibili al momento del lancio.

Cyanide spiega: "Gli sviluppatori si stanno prendendo qualche mese in più per rifinire tutto, modificare le parti che devono essere modificate e assicurarsi che il mio grande ritorno sia glorioso (e caotico) come merita.

"Un'avventura molto più acuta. Uno degno di rimettermi i miei stivali un po' sporchi e perfettamente alla moda."

Con questa data ormai fissata, potete vedere qui sotto l'ultimo trailer del gioco.