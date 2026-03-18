Subnautica 2 finalmente lanciata in Early Access questo maggio

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Dopo anni di ritardo e una battaglia legale che sembrava tenere il rilascio in ostaggio ancora più a lungo, Subnautica 2 sembra arrivare in Early Access nei prossimi mesi. Dopo che un giudice ha deciso che il vecchio CEO dello sviluppatore Subnautica, Unknown Worlds, dovrebbe essere reintegrato e che Krafton deve pagare il bonus di 250 milioni di dollari come aveva cercato di evitare in precedenza, sembra che il dramma Subnautica 2 stia per concludersi.

Come riportato da IGN, Unknown Worlds e l'editore Krafton hanno concordato che Subnautica 2 sarà lanciato in Early Access a maggio. Al momento della stesura non è stata ancora rivelata una data esatta, ma il gioco verrà lanciato sia per Xbox Series X/S che per PC in Early Access.

Un messaggio del capo di Unknown Worlds, Steve Papoutsis, lo conferma e recita come segue: "Vogliamo prenderci un momento per ringraziare sinceramente ogni membro del team di Unknown Worlds e i nostri partner. Negli ultimi nove mesi, hai lavorato incredibilmente duramente per portare Subnautica 2 vicino al traguardo. Questo sforzo ha portato a un gioco di cui siamo davvero orgogliosi, uno che ciascuno di noi e i nostri partner di Krafton ha unanimemente deciso essere pronto per l'uscita in Early Access a maggio.

Grazie alla vostra dedizione e al vostro talento, abbiamo aggiunto più capitoli della storia, creato nuove creature e creato nuovi biomi insieme a molte altre caratteristiche. Con questi significativi progressi, abbiamo superato la revisione dei traguardi di KRAFTON la scorsa settimana e ora siamo pronti a iniziare il nostro percorso di sviluppo aperto insieme alla nostra comunità. Siamo pienamente fiduciosi di aver raggiunto un punto in cui possiamo offrire un'esperienza che i nostri giocatori adoreranno.

Non vediamo l'ora di collaborare con Ted Gill per supportare una transizione fluida e lavorare verso un lancio di successo. La nostra priorità è portare questo gioco nelle mani della comunità che lo ha atteso con impazienza—e questo significa onorare il lavoro che avete già fatto per renderlo possibile."

Il contenzioso è ancora in corso, il che significa che la battaglia legale è ancora in corso, ma anche se ci sono ancora tensioni tra la leadership del vecchio Unknown Worlds e l'editore di Subnautica 2, hanno concordato che il gioco è pronto per questo salto in Early Access a maggio.