Super Battle Golf arriverà su PS5, Xbox Series e Switch 2 in estate

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Da quando è debuttato su PC, il Super Battle Golf di Brimstone è stato un enorme successo, poiché il progetto ha incassato centinaia di migliaia di copie vendute nella prima settimana, recuperando il budget di produzione piuttosto basso e vedendo lo sviluppatore impegnarsi nel futuro del titolo con una marea di contenuti e funzionalità pianificate.

È stato persino menzionato che un'edizione console sarebbe stata in programma e durante il Triple-i Initiative Showcase ieri sera, questo è stato confermato. In effetti, è stato menzionato direttamente che il gioco sarebbe arrivato su PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 durante l'estate.

Non abbiamo ancora una data precisa da condividere, ma il trailer di annuncio della console può essere visto qui sotto. Considerando che molti di noi sono in preda al golf con il Masters in corso questo fine settimana, forse non c'è momento migliore per condividere questa notizia.