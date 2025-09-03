Super Mario Party Jamboree verrà ora emesso in Full HD per Nintendo Switch 2 Edition

HQ

La strategia di Nintendo di aggiornare e ampliare leggermente i suoi giochiSwitch 1 nel tentativo di rafforzare i ranghi per ilSwitch 2 suo lancio è stata un affare polarizzante. Alcuni giochi offrono contenuti più interessanti, mentre altri lasciano i fan a chiedersi perché dovrebbero pagare un extra per le aggiunte.

Non siamo stati i più convinti dalNintendo Switch 2 Edition Super Mario Party Jamboree di per esempio, notando che le aggiunte Jamboree TV non erano davvero un motivo sufficiente per aggiornare, anche se le prestazioni migliori erano degne di nota.

Tuttavia, nonostante il gioco sia un po' più fluido, il gioco non ha effettivamente prodotto video in Full HD per la versione Switch 2, ma questo problema è stato ora risolto in un aggiornamento, il che significa che il titolo del party dovrebbe apparire un po' più nitido sul sistema successivo.

Come notato da Nintendo: "Se stai giocando a Nintendo Switch 2 Edition, quando selezioni "Super Mario Party Jamboree " dalla schermata del titolo, l'output video sarà Full HD (1080p)."

Questo aggiornamento (Ver. 2.2.0) modifica anche la difficoltà per Carnival Coaster e presenta "sono state apportate diverse altre modifiche e correzioni per migliorare l'esperienza di gioco", il che significa che potrebbe valere la pena tornare per vedere come appare e si gioca ora.

Cosa ne pensi di Super Mario Party Jamboree ?