Supermassive Games vuole lavorare con Samara Weaving su un gioco horror

HQ

Supermassive Games ha un talento per lavorare con i talenti di Hollywood come pochi altri studi. Dal cast stellare di Until Dawn, sono riusciti a incantare il meglio della TV e dei film a far parte delle coinvolgenti esperienze horror che creano come parte di The Dark Pictures. Lashana Lynch, ad esempio, sarà la protagonista dell'imminente Direttiva 8020.

Quando abbiamo avuto l'opportunità di incontrare il direttore creativo di Directive 8020, Will Doyle, e il produttore esecutivo Dan McDonald, alla Gamescom, non abbiamo resistito a chiederci con chi gli sviluppatori avrebbero voluto lavorare in futuro. Certo, avremmo potuto passare ore a fare nomi, ma Doyle ha lasciato un'attrice interessante con cui gli sarebbe piaciuto lavorare.

"Sono sempre interessato alle persone che sono nell'horror in questo momento, una specie di scream queen è una cosa importante", Ha detto Doyle. "Ce ne sono un sacco. Voglio dire, Samara Weaving sarebbe fantastico, ma così tanti".

"Voglio dire, abbiamo alcuni esempi fantastici in cui le persone sono venute da noi", McDonald ha aggiunto delle esperienze passate di lavoro con i talenti di Hollywood. "I migliori talenti che sono venuti da noi, e non si sono allineati, sai, durante la pandemia di qualche anno fa e cose del genere. Ma, sai, essere avvicinato da un grande talento di Hollywood, sai, è una sensazione fantastica. E noi li seguiamo tutti. Sai, abbiamo, sai, sappiamo cosa sta facendo Rami"

Considerando i talenti con cui Supermassive ha lavorato in passato e il calibro per cui lo studio è noto, speriamo che Samara Weaving risponda al telefono se ci chiamasse. Doyle e McDonald hanno anche menzionato suo padre Hugo Weaving come una grande preda. Se vuoi dare un'occhiata a maggiori dettagli sulla Direttiva 8020, la nostra intervista completa può essere trovata qui sotto e la nostra anteprima del gioco è qui.