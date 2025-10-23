Svelato il percorso del Tour de France 2026, con le prime tre tappe in Catalogna

HQ

Il Tour de France 2026 ha svelato il percorso dell'edizione del prossimo anno, che si svolgerà tra il 4 e il 25 luglio e, come precedentemente annunciato, avrà il suo "Grand Départ" da Barcellona, con tre tappe che si svolgeranno in Catalogna prima di attraversare i Pirenei e attraversare il sud e l'est del paese in senso orario, e il consueto arrivo a Parigi.

Il percorso è stato annunciato in un evento dal vivo a Parigi giovedì. 21 tappe in totale, tutti i giorni tranne il 13 e il 20 luglio. La prima sarà una prova cronometrata per le strade di Barcellona, di 19,7 km. Il giorno seguente, il ciclista andrà da Tarragona a Barcellona, un percorso di 178 km, e nella terza e ultima tappa in Spagna, una tappa di montagna da Granollers a Les Angels.

In Francia, il gruppo visiterà paesi e città come Carcassone, Bordeaux, Bergerac, Vichy o Chambéry, con alcune tappe finali impegnative nelle Alpi occidentali, tra cui una salita all'Alpe d'Huez, una montagna che compare regolarmente al Tour de France, l'ultima volta nel 2022, conquistata dal ciclista inglese Tom Pidcock.

Per la tappa finale a Parigi, ripeteranno la salita a Montmartre che è stata presentata per la prima volta quest'anno ed è stata elogiata dai fan.

Puoi guardare un'analisi dettagliata del Tour de France 2026 qui. Riuscirà Tadej Pogacar a vincere di nuovo il Grand Tour?