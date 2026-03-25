Switch 2 è ancora il secondo dispositivo di gaming più venduto di tutti i tempi negli Stati Uniti

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Martedì, Bloomberg ha annunciato che Nintendo sembra voler ridurre la produzione della Switch 2 dopo che la console non ha raggiunto tutti i suoi obiettivi di vendita negli Stati Uniti. Resta da vedere se la continua mania Pokémon Pokopia possa spingere Nintendo a ripensarci, ma il CEO e analista di Circana Mat Piscatella (che possiede tutti i dati) ora riporta che la Switch 2 sta ancora vendendo incredibilmente bene negli Stati Uniti - solo non così bene come Nintendo sperava.

La Switch 2 è, infatti, ancora la seconda console di gioco più venduta mai negli Stati Uniti (almeno dal 1995, quando è iniziata la fase di tracciamento), e solo la Game Boy Advance ha venduto più velocemente. Il fatto che Nintendo sia stata colpita anche da prezzi dei componenti alle stelle non ha aiutato, ovviamente, ma il problema più grande sembra essere stato semplicemente che l'obiettivo di vendita era un po' troppo ambizioso.