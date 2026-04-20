Sword of the Sea potrebbe andare su Xbox

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Poco meno di un anno fa, Sword of the Sea è stato rilasciato per PC e PlayStation 5, ricevendo ottime recensioni per la sua avventura unica in cui, come Wraith che guida l'hoverboard, abbiamo dovuto riportare in vita un mondo apparentemente abbandonato.

Oltre a un concetto stimolante e uno stile distintivo, la musica fu così apprezzata che il gioco ricevette persino un Grammy. È ovvio che sempre più persone vogliono godersi questa storia, e quando qualcuno ha contattato Giant Squid Studios (sviluppatori di Abzû e The Pathless) sui social media per chiedere se Sword of the Sea potesse essere portato su Xbox, hanno risposto: "Sì, stiamo iniziando a valutare le opzioni di porting."

Quindi Xbox sembra abbastanza probabile, ma il nostro pensiero immediato è che anche questa sia un'avventura che sarebbe stata perfetta per la Switch 2. Torneremo con di più quando sapremo di più, ma per ora incrociamo le dita.