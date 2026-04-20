Sword of the Sea potrebbe andare su Xbox
Dopo il lancio di grande successo lo scorso anno, lo sviluppatore sta ora valutando altri formati.
Poco meno di un anno fa, Sword of the Sea è stato rilasciato per PC e PlayStation 5, ricevendo ottime recensioni per la sua avventura unica in cui, come Wraith che guida l'hoverboard, abbiamo dovuto riportare in vita un mondo apparentemente abbandonato.
Oltre a un concetto stimolante e uno stile distintivo, la musica fu così apprezzata che il gioco ricevette persino un Grammy. È ovvio che sempre più persone vogliono godersi questa storia, e quando qualcuno ha contattato Giant Squid Studios (sviluppatori di Abzû e The Pathless) sui social media per chiedere se Sword of the Sea potesse essere portato su Xbox, hanno risposto: "Sì, stiamo iniziando a valutare le opzioni di porting."
Quindi Xbox sembra abbastanza probabile, ma il nostro pensiero immediato è che anche questa sia un'avventura che sarebbe stata perfetta per la Switch 2. Torneremo con di più quando sapremo di più, ma per ora incrociamo le dita.