Tabellone degli Australian Open rivelati e primi rivali per Alcaraz e Sinner

Il sorteggio degli Australian Open è stato fatto e conosciamo già il percorso potenziale per i giocatori al primo Grande Slam della stagione tennistica 2026, inclusi i numeri 1 e 2 del mondo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che ovviamente si trovano su lati opposti del tabellone, il che significa che si scontrerebbero solo in una possibile finale (cosa che continuerà in ogni competizione a cui parteciperanno finché rimarranno numero 1 e 2, che a questo punto sembra quasi certo).

Il sorteggio prevede una possibile semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Certo, Nole è il giocatore più esperto, avendo vinto l'Australian Open dieci volte, ma ci sono preoccupazioni riguardo alla sua età e alla sua forma fisica, e Sinner ha vinto ogni singola volta che si sono affrontati dal 2024, guidando il confronto diretto 6-4.

Sinner affronterà Hugo Gaston al primo turno, e poi James Duckworth o Dino Prizmic nel round dei 64.

Nel frattempo, Alcaraz è stato abbinato al numero 3 mondiale Alexander Zverev. Il loro confronto diretto è in parità, 6-6, ma Alcaraz ha vinto l'unica volta che si sono affrontati nel 2025, nella semifinale del Masters di Cincinnati.

Alcaraz affronterà prima Adam Walton nel turno dei 128, e poi Yannick Hanfmann o Zacharo Svajda nel turno dei 64.

L'Australian Open è già in corso per le sessioni di qualificazione, ma inizierà i turni principali domenica 18 gennaio. Sei emozionato per il primo Grande Slam dell'anno?