Tadej Pogacar conquista il Mur de Huy in netta vittoria al Flèche Wallonne Il Campione del Mondo vince il suo secondo Flèche Wallonne dopo il 2023.

HQ Tadej Pogacar continua a comandare nella pista ciclabile e ha vinto il suo secondo Flèche Wallonne, con nessun altro in grado di eguagliare la sua fuga nel Mur de Huy (Muro di Huy), una collina di 128 metri (420 piedi) con una pendenza media del 9,3% (che arriva fino al 26% in alcuni tratti). Ha preceduto di dieci secondi i finalisti Kévin Vauquelin, con il belga Remco Evenepoel che non ha soddisfatto le aspettative, forse premature visto che si è recentemente ripreso da una scivolata con fratture multiple, ha concluso nono a 16 secondi da Pogacar. La Freccia Vallone 2025, una delle gare "classiche" delle Ardenne belghe, viene incoronata per la settima volta da un ciclista che indossa un geresy arcobaleno, il che significa che Pogacar è il campione del mondo in carica. La sua pausa nel Mur de Huy è stata definitiva, e lo sloveno aggiunge la sua quinta vittoria della stagione, e compensa la sua delusione alla Parigi-Roubaix all'inizio di questo mese. Union Cycliste Internationale