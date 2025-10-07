Tadej Pogacar è stato molestato dai fan e alcuni gli hanno messo degli adesivi sulla schiena

HQ

Tadej Pogačar ha ottenuto l'ennesima vittoria (la sua 20esima quest'anno) in Francia lo scorso fine settimana, ai Campionati Europei. Il 27enne sloveno ha continuato ad aumentare il suo palmares quest'anno con un quarto Tour de France, un secondo Campionato del Mondo, nuove "Classiche" come La Freccia Vallone... e ora i Campionati Europei, al loro nono anno nel calendario elite.

Tuttavia, sembra che non tutti siano contenti del dominio di Pogacar sul ciclismo su strada e stanno superando tutti i limiti. Secondo l'outlet olandese Wielerflits, visto da Cycling Weekly, Pogacar ha subito ogni tipo di molestia in Francia, con alcuni che gli hanno persino messo degli adesivi sulla schiena mentre stava scalando la Val d'Enfer, e alcuni che si sono persino abbassati i pantaloni o addirittura hanno tentato di spaventarlo fingendo di prenderlo a calci.

Questo, secondo i casi precedenti (non c'è bisogno di risalire molto più indietro, andando a quando Jonas Vingegaard era in testa allo sport proprio prima della svolta di Pogacar), porta i fan ad arrabbiarsi con il corridore più dominante, in quanto impedisce ad altri ciclisti di avere anche solo una possibilità. Anche Eddy Merckx ha perso il favore dei fan, il che lo ha ferito profondamente, secondo Cycling Weekly.