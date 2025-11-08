Tadej Pogacar ha quasi abbandonato il Tour de France 2025 a causa di un infortunio al ginocchio

HQ

Tadej Pogacar ha vinto il suo quarto Tour de France la scorsa estate, solo uno dei tanti trofei sollevati quest'anno. Tuttavia, l'ha quasi abbandonata verso la fine della gara a causa di un infortunio al ginocchio, come ha recentemente rivelato di recente a Siol.sl: "Il giorno dopo la tappa con l'arrivo sul Mont Ventoux (tappa 16), ho avuto problemi al ginocchio e ho iniziato ad avere dubbi sul fatto che sarei stato in grado di continuare, se sarei stata in grado di sopportare lo stadio di regina".

E questa settimana, il suo compagno di squadra Tim Wellens ha rivelato quanto fosse grave la situazione: "Penso che l'abbia menzionato, quindi possiamo dirlo ora", ha rivelato in un'intervista a L'Equipe. "Sul palco di Valence, mi ha detto: 'Tim, abbiamo un problema, il mio ginocchio mi sta uccidendo'. Tanto che è andato fino all'auto del dottore per farsi controllare. È andato in ospedale dopo la gara per degli esami, hanno trovato un'infiammazione o qualcosa del genere, e nessuno lo sapeva! Ero convinto che sarebbe trapelato. Soffriva molto, avevamo dubbi sulla sua capacità di concludere".

"Abbiamo anche pensato che abbandonasse la gara. Sul bus della squadra, potevamo vedere che il suo corpo non stava bene, era tutto fluido, era ingrassato", ha detto Wellens (via CyclingNews).

Pogacar non è riuscito a vincere nessuna delle ultime otto tappe, e alcuni commentatori hanno criticato le sue tattiche difensive e la mancanza di attacco contro Jonas Vingegaard in quelle tappe. "Tutti si chiedevano perché non stesse attaccando, il che era comprensibile. In seguito, eravamo preoccupati per lui fisicamente, ma mentalmente sono rimasto sorpreso di leggere che era ansioso di tornare a casa. Perché, detto tra noi, ci stavamo davvero divertendo molto."

Dopo la gara, Pogacar ha detto in un'intervista che si sentiva stanco, e non c'è da stupirsi che abbia scelto di saltare La Vuelta a España settimane dopo.