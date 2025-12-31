Tadej Pogačar sceglie la gara che è più entusiasta di vincere nel 2026, e non è il Tour de France

HQ

Tadej Pogačar, uno dei migliori atleti del 2025, scelto come "Campione dei Campioni" dal quotidiano francese L'Équipe dopo aver vinto il Tour de France, tre Monumenti (Tour delle Fiandre, Giro di Lombardia e Liegi-Bastogne-Liegi) e i Campionati mondiali su strada UCI a Kigali, ha priorità fissate per il 2026. Ci sono poche gare importanti che non ha ancora vinto, una di queste è La Vuelta a España, che ha corso solo nel 2019 (il suo primo Gran Giro).

Tuttavia, Pogačar non sta pensando alla Vuelta come uno dei suoi obiettivi per il 2026. Rimane invece più probabile che continui a concentrarsi sul Tour de France, vincendolo per la quinta volta, che lo metterebbe alla pari con Jacques Anquetil (Francia), Eddy Merckx (Belgio), Bernard Hinault (Francia) e Miguel Induráin (Spagna) come ciclista con più Tour.

Ma, se avesse potuto vincere una sola gara l'anno successivo, Pogačar non avrebbe scelto il Tour de France. "Ho vinto il Tour de France quattro volte. Penso che ci sia una differenza maggiore tra zero e uno rispetto a quattro e cinque".

Lo sloveno parla di Paris-Roubaix, uno dei cinque Monumenti del ciclismo, che non ha ancora vinto: è arrivato secondo l'anno scorso, arrivando dietro a Mathieu van der Poel, che ha dominato la gara negli ultimi tre anni: "Penso che sceglierei il Roubaix", ha ammesso il mese scorso (tramite TNT Sports).

Tuttavia, Pogacar ha ammesso che "se dovesse decidere, se potessi partire da uno e l'altro o se il Roubaix fosse nello stesso periodo del Tour, penso che la decisione del team decidesse quale scegliere. Non vedo altro modo in cui potrei compromettere l'uno o l'altro."

Paris Roubaix si terrà il 12 aprile 2026, una settimana dopo un altro monumento, il Tour delle Fiandre, e tre dopo Milano - San Remo, l'altro dei cinque Monumenti che Tadej Pogačar non ha ancora conquistato...