Taiwan evacua migliaia di persone mentre si avvicina il tifone Fung-wong

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Taiwan ha evacuato più di 3.000 persone con l'avvicinarsi del tifone Fung-wong, che ha portato allerte per forti piogge lungo la costa montuosa orientale. La tempesta, indebolita dopo aver colpito le Filippine, dovrebbe approdare sulla costa sud-occidentale vicino a Kaohsiung mercoledì, provocando cancellazioni di voli e chiusure di scuole. Le autorità stanno esortando i residenti a stare alla larga dalle aree pericolose e a monitorare gli aggiornamenti locali.

Il sindaco di Taipei Chen Chi-mai: "Fung-wong potrebbe essere stato declassato a un tifone debole, ma non possiamo ancora abbassare la guardia".