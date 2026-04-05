Talamasca: The Secret Order è stato cancellato dopo una stagione

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AMC ha progressivamente creato il proprio universo di serie, tutte inserite nel più ampio Universo Immortale di Anne Rice. Questo è iniziato con il reboot di Interview with the Vampire e poi si è presto espanso a Mayfair Witches, per poi includere anche Talamasca: The Secret Order da ottobre 2025. Tuttavia, chiaramente non è andata del tutto come AMC aveva previsto, dato che uno di questi show è già stato cancellato dopo la sua prima stagione.

Secondo Variety, non ci sarà un secondo ciclo di episodi di Talamasca: The Secret Order. Piuttosto, la serie soprannaturale è stata eliminata, anche se questo non significa la fine delle storie di alcuni personaggi inclusi.

©AMCN

In una dichiarazione, AMC ha spiegato che "la Talamasca ha un ruolo leggendario all'interno dell'Universo Immortale di Anne Rice, e ci aspettiamo di vedere almeno alcuni di questi personaggi, e l'organizzazione stessa, nelle future espressioni del franchise."

Questa decisione non sembra segnalare la salute dell'Universo Immortale più ampio, dato che sia Interview with the Vampire che Mayfair Witches sono già sulla buona strada per ricevere la loro terza stagione. Sicuramente suggerisce che ulteriori espansioni potrebbero essere in pausa mentre AMC giudica cosa i fan desiderano dall'universo.

Per saperne di più su Talamasca, puoi leggere qui sotto la nostra recente intervista con lo showrunner durante il nostro periodo al San Diego Comic Con Malaga, e persino leggere la nostra recensione completa della prima stagione.