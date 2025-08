Taron Egerton commenta la corsa a James Bond: "Nessuno mi sta chiedendo di farlo!"

HQ

L'argomento di chi potrebbe diventare il prossimo James Bond è ancora un argomento molto popolare. Ogni mese sembra esserci un altro candidato principale, con le ultime voci che suggeriscono che Tom Holland, Jacob Elordi e Harris Dickinson siano tra i favoriti.

Una persona che non sembra essere nelle carte di molti per diventare il prossimo Bond è la star diKingsman Taron Egerton, che ha commentato la debacle in corso e se vorrebbe dare una sbirciatina alla famosa spia che opera nei servizi segreti di Sua Maestà.

Parlando con Collider, Egerton ha detto che interpretare Bond non è nella sua lista di cose da fare, sottolineando che, anche se gli piacerebbe cimentarsi in ruoli più commerciali, non pensa che il ruolo lo porterebbe ad essere particolarmente felice.

"Ma questo non vuol dire che non ho aspirazioni e piani e anche che non sarei interessato a fare qualcosa di più commerciale, perché ovviamente lo farei. Penso di essere un periodo della mia vita in cui, come dici tu, probabilmente ho seguito un po' di più le cose che mi parlano a livello creativo, ma, sai, sono sicuro che non mi sentirò così per sempre.

"Ma James Bond è una bella impresa e penso, per quanto ne so, che nessuno mi stia chiedendo di farlo. [Ride] Ma anche, forse non è proprio la cosa che mi renderebbe più felice. Penso che sia una grande e vecchia impresa, che ti consuma la vita, un ruolo del genere".

Pensi che Egerton sarebbe un buon Bond? Ha un'esperienza di spionaggio e spionaggio elegante e soave dopo un paio di uscite come Eggsy nei film Kingsman...