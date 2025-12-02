Tarsier Studios dice di aver "imparato molto sul divertimento cooperativo" dai Stretchers che verranno usati per Reanimal

HQ

Recentemente abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Dave Mervick, direttore narrativo di Tarsier Studios, per parlare della compagnia e della loro prossima avventura horror Reanimal.

Lungo il percorso sono emersi molti argomenti interessanti e, quando abbiamo parlato dell'aspetto cooperativo di Reanimal, ci siamo chiesti se Tarsier Studios avesse preso ispirazione dal loro precedente titolo co-op comico, Stretchers. La risposta fu un sì piuttosto sorprendente:

"Sorprendentemente, è la prima volta che ci viene posta questa domanda, il che è strano perché ci sono somiglianze, anche se tonalmente sono opposti. Direi sicuramente che abbiamo imparato molto sulle divertenti interazioni cooperative durante lo sviluppo di The Stretchers, su come la comunicazione sia fondamentale, su come le cose semplici spesso diventino più difficili in co-op e sull'energia che nasce dal vivere insieme in situazioni stressanti. Quindi sì, ci sono sicuramente dei confini da tracciare tra i due. Deboli e ondulati, ma le linee comunque!"

Ti ricordi Stretchers e cosa ne pensi?

Se hai giocato a Stretchers, sai che è stato meravigliosamente divertente, stravagante e complicato. Reanimal è, ovviamente, molto più cupo nel suo approccio, ma a quanto pare ci saranno comunque linee più o meno rette tra i due titoli in termini di gameplay.

Puoi leggere l'intervista per intero qui, dove chiediamo anche a Mervick cosa pensa di Little Nightmares 3. Tarsier ha realizzato i primi due capitoli, ma per motivi legali non è coinvolto nel terzo gioco.

Reanimal uscirà il 13 febbraio per PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X.