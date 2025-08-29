Tetris 99 celebra anche il lancio di Kirby and the Forgotten Land su Nintendo Switch 2 con un evento speciale

HQ

Il lancio di Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + The Star-Crossed World continua a generare collaborazioni e tributi da altre parti dell'universo Nintendo. Se ieri vi abbiamo parlato dei temi e dei suoni in arrivo su Nintendo Alarmo, oggi vi parliamo dei temi che Tetris 99 riporterà dalla pallina rosa.

Come dichiarato nel loro post ufficiale, il 49esimo evento, chiamato 'Kirby Rerun Collaboration Festival', in Tetris 99 sarà dedicato a Kirby, e i giocatori potranno sbloccare tre tracce speciali del personaggio, da qui fino al 2 settembre.

Ogni giorno i giocatori che accumulano un punteggio di 20 o più potranno riscattare un tema speciale, e ogni tema sarà disponibile solo per 24 ore, quindi non c'è tempo da perdere questo fine settimana. Il programma di sblocco è simile al seguente:



Kirby Discovery: Venerdì 29 agosto 2025, 16:00 (GMT+9) - Domenica 31 agosto 2025, 15:59 (GMT+9).



Kirby's Gourmet Fest Parte 2: 31 agosto 2025 (domenica) 16:00 (GMT+9) - 1 settembre 2025 (lunedì) 15:59 (GMT+9)



Kirby's Return to Dream Land 3: Kirby's Return to Dream Land (Wii Deluxe) 1 settembre 2025 (lunedì) 16:00 (GMT+9) - 2 settembre 2025 (martedì) 15:59 (GMT+9)



Hai intenzione di partecipare al 49° evento di Tetris 99 e Kirby?