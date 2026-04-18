The Boys Showrunner risponde alle paure di un finale deludente

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The Boys Il finale non è lontano ormai, e mentre ci avventuriamo nella quinta e ultima stagione, le speranze sono alte che lo showrunner Eric Kripke possa concludere la serie satirica di supereroi che ci ha in mente dal 2019.

In una recente intervista a The Hollywood Reporter, Kripke ha affrontato serie che i fan possono completamente ricontestualizzare se i loro finali fanno schifo. "È davvero difficile fare un finale. I fan giudicheranno retroattivamente la serie in base a come si sentono riguardo al finale. Se lo scortichiamo, diranno sicuramente: "Beh, quella serie non è stata così buona come pensavamo." Ed è quasi come se stessi cercando di assicurare la tua eredità con questi finali. Ed è anche il primo finale che faccio — quindi non è che abbia esperienza con esso. Quindi sono soprattutto ansioso e mi preparo a me," spiegò.

Alcuni fan hanno interpretato questo come un significato che Kripke non ha molta fiducia nel suo finale. Tuttavia, lo showrunner si è poi rivolto a Twitter/X per spiegare meglio. "Mi pongo la regola di non rispondere mai, ma: vuoi uno showrunner ansioso e ossessionato da ogni dettaglio perché vuole che sia fantastico! Uno scrittore che è sicuro di sé del tipo "ho fatto il segno" di solito è un cattivo scrittore," ha scritto.

Non sapremo con certezza se The Boys finirà con uno dei finali migliori o peggiori della TV. Considerando le recenti discussioni su altre serie di alto profilo che si sono concludute, è sicuro dire che non ci sarà davvero un punto di mezzo.