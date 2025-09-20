The Last Caretaker spiega come il gioco di sopravvivenza evita di tenere per mano il giocatore

HQ

The Last Caretaker vede il giocatore cercare di salvare l'umanità raccogliendo "semi" umani e aiutandoli a crescere fino a quando non sono abbastanza sani da essere spediti nello spazio. Non è un compito facile, eppure Channel37 non vuole tenerti per mano dicendoti come procedere.

Parlando con il direttore creativo e co-fondatore di Channel37 Antti Ilvessuo, abbiamo chiesto come si bilancia il gioco lasciando al giocatore la possibilità di trovare le proprie soluzioni e assicurandosi di poter trovare ciò che sta cercando.

"Se costruisci un mondo credibile, costruisci il mondo e il luogo in cui tutto ha un significato e poi incoraggi e fai l'esplorazione, ti ricompensa tutto il tempo". Ha detto Ilvessuo. "Poi stai lentamente capendo e costruendo il mondo con il giocatore che è sempre gratificante guardare cosa c'è".

"Invece di avere solo stanze casuali dove ci sono cose se le incontri. Ma tutto è costruito in modo da rendere la tua esperienza del mondo più ricca e che incoraggerà la tua esplorazione", ha continuato. "Quindi, come se aprissi, penso che tu sia andato sul tetto, apri la porta e vedi l'orsacchiotto sulla sedia sul bordo di quello".

Non dovrai preoccuparti di perderti in The Last Caretaker, quindi, poiché sembra che ogni percorso che intraprendi sblocchi una nuova porta che ti darà qualcosa di utile per il tuo viaggio. Se vuoi dare un'occhiata ad altri nostri pensieri approfonditi, puoi trovarli qui e dare un'occhiata alla nostra intervista qui sotto: