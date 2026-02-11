The Mandalorian & Grogu detto il film di Star Wars più economico di recente

HQ

Non è un segreto che Disney tenda a spendere cifre davvero, davvero ingenti quando realizza film di Star Wars, con budget che superano regolarmente i 200 milioni di dollari e che hanno raggiunto il picco con l'estremamente costoso Star Wars: Episodio IX - L'ascesa di Skywalker, che si dice abbia raggiunto fino a 593 milioni in totale, con circa 275 milioni dedicati solo alla produzione.

Questa tendenza potrebbe naturalmente farti pensare che The Mandalorian & Grogu sia un film costoso, e anche se non è affatto un film economico, le ultime informazioni del California Film Committee (grazie, Collider) suggeriscono che sia in realtà il film di Star Wars più economico degli ultimi due decenni.

I dati indicano che il budget di produzione per The Mandalorian & Grogu ha raggiunto un massimo di 166,4 milioni di dollari, ben al di sotto di tutti i film di Star Wars realizzati nei 20 anni successivi all'uscita di Revenge of the Sith nel 2005. In effetti, i 'prequel' non erano nemmeno molto più economici rispetto al grande schermo di Mando, con questi che costavano 113-115 milioni di dollari.

Va detto che questi dati sembrano includere solo i costi di produzione e non il marketing collegato, come sappiamo dalla stessa Disney, che i costi totali de L'ascesa di Skywalker hanno quasi superato i 600 milioni di dollari e hanno superato di gran lunga i 275 dollari menzionati in questi ultimi dati.

Quindi forse il budget più riservato (secondo gli standard di Star Wars) è una buona notizia per The Mandalorian e Grogu e dimostra che non deve raggiungere gli stessi livelli astronomici di quelli precedenti per essere considerato un successo.

Lo vedrai al cinema?