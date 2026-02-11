The Mummy 4 debutta a maggio 2028 e Brendan Fraser è protagonista

Dopo la sua interpretazione estremamente acclamata in The Whale, la carriera di Brendan Fraser ha preso una piega piuttosto inaspettata, con lui che ora spesso ottiene ruoli in progetti più artistici, a differenza dei blockbuster d'azione che lo avevano reso famoso per la prima volta. Quest'ultimo include, soprattutto, la serie La Mummia, in cui ha recitato in tre film tra il 1999 e il 2008.

Ma ora è pronto a tornare ancora una volta allo spettacolo hollywoodiano, poiché Deadline riporta che sarà il protagonista di un quarto film di The Mummy (qualcosa di cui avevamo già parlato ) che debutterà tra due anni. Apparentemente sarà affiancato da Rachel Weisz, che era già apparsa nei primi due capitoli. Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (i cui crediti includono Ready or Not e gli ultimi film di Scream) dirigeranno, con una sceneggiatura del veterano di La Mummia Sean Daniel.

Universal sta distribuendo il film, che dovrebbe debuttare il 19 maggio 2028, il che significa che lo trattano come un blockbuster estivo. In altre parole, sono estremamente sicuri di sé, si spera con buone ragioni.

Quanto sei entusiasta di vedere Brendan Fraser tornare nella saga cinematografica che ha effettivamente lanciato la sua carriera?