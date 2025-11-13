The Rogue Prince of Persia verrà lanciato su Nintendo Switch e Switch 2 il mese prossimo

HQ

Il rogulike a scorrimento laterale di Price of Persia di Evil Empire è già uscito su Xbox Series X/S, PC e PS5, ma poco prima di vedere l'anno volgere al termine vedremo il nostro principe preferito ex viola precipitarsi su nuove piattaforme nella versione per Nintendo Switch e Switch 2.

Come puoi vedere nel video qui sotto, The Rogue Prince of Persia arriva su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 il 16 dicembre, dandoci qualcosa per passare il tempo nel periodo solitamente tranquillo che precede il Natale. The Rogue Prince of Persia sembra abbastanza perfetto per i giochi in movimento di Nintendo Switch e del suo successore. Come roguelite, The Rogue Prince of Persia ti consente di estrarre il tuo Switch o Switch 2, fare una corsa e riportarlo via, progredendo un po' di più ad ogni sessione.

Se non sei ancora a conoscenza del gioco, The Rogue Prince of Persia ti vede come il Principe di Persia, bloccato in un loop temporale nel giorno peggiore della tua vita mentre orde di barbari stanno invadendo la tua casa. Combattili o muori provando mentre cerchi di ottenere la tua migliore vittoria dal tuo peggior giorno in un gioco che abbiamo apprezzato molto nella nostra recensione della rete.