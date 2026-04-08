The Super Mario Galaxy Movie supera i 414 milioni di dollari al botteghino

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Recentemente, abbiamo parlato della rappresentazione del weekend di apertura di The Super Mario Galaxy Movie e di come il sequel animato abbia generato oltre 370 milioni di dollari nelle sale di tutto il mondo durante la Pasqua. Ora, gli ultimi dati sono stati rivelati e hanno dimostrato che il film non intende rallentare.

Gli ultimi dati di Box Office Mojo mostrano che The Super Mario Galaxy Movie ha ora raggiunto i 414 milioni di dollari nei cinema, il che significa che probabilmente è a solo un giorno dal superare Project Hail Mary e diventare il secondo film più importante del 2026 finora. Abbastanza impressionante considerando che il film è uscito solo da una settimana.

Per ulteriori contenuti da The Super Mario Galaxy Movie, dai un'occhiata alla nostra recensione completa del film e anche alla nostra esplorazione dei migliori cameo e degli scomparsi del film.