The Witcher 3: Wild Hunt era quasi chiamato in modo molto diverso

HQ

Oggi, nell'anno 2025, conosciamo e conosciamo da un decennio il nome del gioco The Witcher 3: Wild Hunt. È stato quasi un metro di misura per tutti i giochi di ruolo negli anni successivi, un gioco che le persone sostengono, adorano e di cui ancora spesso si accaparrano copie, con la recente enorme soglia di 60 milioni di copie vendute che ne è una chiara conferma. Ma c'era un mondo in cui il gioco non era conosciuto come The Witcher 3: Wild Hunt.

Parlando con Eurogamer, il vicepresidente della comunicazione e delle pubbliche relazioni di CD Projekt Red, Michal Platkow-Gilewski, ha rivelato che il titolo una volta era molto, molto diverso... e che si è quasi bloccato, prima che lo sviluppatore decidesse che era un po' troppo lungo.

"Mi piaceva Northern Lights. Per un attimo c'è stato The Witcher 3: Northern Lights. Non è mai stato inserito in un logo, ma sulla lavagna, per un po', è stato lì".

Ha poi notato che il nome in prima linea era in realtà A Time of Axe and Sword, e che questo era una volta considerato come "l'unico" prima di stabilirsi su qualcosa di molto più familiare oggi.

"Sì! Ecco perché è morto abbastanza velocemente. Ma ricordo di aver creato un documentario con il nome definitivo e quello era il nome definitivo, e con alcuni colleghi scommettevamo quanto sarebbe durato. Non è durato a lungo. Quindi stavamo giocando con il nome, ma nel momento in cui abbiamo trovato Wild Hunt... "

È difficile vedere il gioco come qualcosa di diverso da The Witcher 3: Wild Hunt, quindi è chiaro che alla fine è stata presa la decisione corretta.